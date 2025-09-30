Evangelico riconosciuto come ospedale pubblico, Sanna: "La giunta ha approvato nostro odg"

Il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna

Soddisfazione per il Partito Democratico che ha presentato un ordine del giorno sul riconoscimento dell'Evangelico come ospedale pubblico. La giunta si è detta disponibile ad avviare l'iter appena riceverà la richiesta da parte del nosocomio.

La soddisfazione del Partito Democratico

"Come è avvenuto per il Galliera, anche l'Evangelico merita questo riconoscimento per ottenere l'accesso ai fondi sanitari nazionali e regionali, mantenere l'integrazione con il sistema sanitario regionale e continuare a svolgere, come fa ogni giorno e con ancora più forza, quell'azione e lavoro fondamentale di cura, quale componente integrante e qualificante del Servizio sanitario regionale - commenta il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Armando Sanna -. Parliamo di un presidio indispensabile per tutto il territorio del ponente genovese e della Valle Stura, che svolge funzioni essenziali in stretta integrazione con la Asl3 nella gestione dei presidi ospedalieri di Voltri e Castelletto. La situazione di incertezza giuridica a oggi ha determinato una condizione di grave instabilità, con conseguenze sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nella programmazione delle attività sanitarie che l'ospedale ha sempre e comunque garantito nonostante le difficoltà". Il Pd quindi, fa sapere che accoglie favorevolmente l'approvazione dell'ordine del giorno. "Lavoreremo affinché venga avviato al più presto l'iter per procedere con il riconoscimento dell'Evangelico come ospedale pubblico” ha aggiunto Sanna.

