Tragedia in A26, un morto e venti feriti dopo maxi tamponamento

E' avvenuto all'altezza di Mele, in un tratto caratterizzato da restringimento di carreggiata
di Filippo Serio

Grave incidente nella serata di lunedì 29 dicembre sull'autostrada A26, il bilancio è di un morto e almeno una ventina di feriti a causa di un maxi tamponamento in cui sono rimasti coinvolti un pullman, un camion e due autovetture.

Morto sul colpo l'autista del pullman, mentre sono rimasti feriti almeno 20 fra i passeggeri a bordo del mezzo turistico: quattro hanno riportato fratture agli arti superiori, alcuni un trauma cranico. Ferita anche una persona che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte, meno gravi le condizioni degli altri passeggeri.

L'incidente si è verificato sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra Ovada e il bivio con la A10 Genova-Savona, all'altezza di Mele. Sul tratto interessato è presente un restringimento di carreggiata per lavori, da due a tre corsie.

Per facilitare le operazioni di soccorso, dalle ore 22 è stato necessario chiudere il tratto al traffico, all'interno del quale si sono formate lunghe code in direzione di Genova. Chiuse anche l'entrata di Masone e di Ovada in direzione di Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

