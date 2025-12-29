Tragedia in A26, un morto e venti feriti dopo maxi tamponamento

Grave incidente nella serata di lunedì 29 dicembre sull'autostrada A26, il bilancio è di un morto e almeno una ventina di feriti a causa di un maxi tamponamento in cui sono rimasti coinvolti un pullman, un camion e due autovetture.

Morto sul colpo l'autista del pullman, mentre sono rimasti feriti almeno 20 fra i passeggeri a bordo del mezzo turistico: quattro hanno riportato fratture agli arti superiori, alcuni un trauma cranico. Ferita anche una persona che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte, meno gravi le condizioni degli altri passeggeri.

L'incidente si è verificato sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra Ovada e il bivio con la A10 Genova-Savona, all'altezza di Mele. Sul tratto interessato è presente un restringimento di carreggiata per lavori, da due a tre corsie.

Per facilitare le operazioni di soccorso, dalle ore 22 è stato necessario chiudere il tratto al traffico, all'interno del quale si sono formate lunghe code in direzione di Genova. Chiuse anche l'entrata di Masone e di Ovada in direzione di Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

immagine d'archivio