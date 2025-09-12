Sanità

Dal 15 al 18 settembre consulenze gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo

Iniziativa di Asl3 a Genova: è necessario prenotarsi
Asl3 aderisce alla Make Sense Campaign 2025, campagna di sensibilizzazione sui tumori oncologici del distretto testa-collo promossa dall’Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica (AIOCC).

Come prenotarsi 

Dal 15 al 18 settembre dalle ore 14 alle ore 16, presso l’Ospedale Micone di Genova Sestri Ponente, gli specialisti della S.C. Otorinolaringoiatria Asl3 sono a disposizione dei cittadini per consulenze gratuite.
Le consulenze sono in accesso su prenotazione inviando una mail all’indirizzo entro mercoledì 17 nella quale si dovrà indicare nome, cognome e recapito telefonico al fine di essere ricontattati dallo specialista Asl3.

