Truffe agli anziani, in corso maxi operazione dei carabinieri di Genova

Continua la lotta alle truffe agli anziani dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova che questa mattina, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, stanno conducendo una vasta operazione su tutto il territorio nazionale volta a smantellare un'organizzazione criminale che si occupa proprio di raggirare e derubare le persone più fragili.

La base della banda era a Napoli ma i colpi avvenivano in tutta Italia

La banda, che aveva un modus operandi strutturato, aveva base operativa e logistica nella città di Napoli. In particolare, i carabinieri stanno eseguendo 21 misure cautelari, emesse dal Tribunale del capoluogo campano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Già a giugno i carabinieri genovesi avevano smantellato un'altra organizzazione criminale che da Napoli derubava gli anziani in tutta Italia. Le complesse indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova San Martino, coordinate dalla Procura della Repubblica genovese, avevano permesso di individuare un sodalizio criminale capeggiato da una coppia, Alessandro D’errico e Antonietta Mascitelli.

L'operazione di basava su una componente logistica che si occupava di fornire veicoli e telefoni cellulari nonché di mettere a disposizione dei locali (utilizzati come veri e propri call center) per l’organizzazione. C'erano poi i “telefonisti”, che si occupavano di individuare e contattare le vittime, coordinando i complici presenti nei pressi dell’abitazione degli anziani. I telefonisti erano seguiti da una componente “operativa” che si occupava di recarsi presso l’abitazione della vittima per farsi consegnare denaro o monili in oro.

(Notizia in aggiornamento)