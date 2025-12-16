Vento forte su Genova, chiuso il Terminal Psa. Caos traffico al casello di Pra'

Una chiusura dovuta alle forti raffiche di vento che ha però conseguenze devastanti sul traffico cittadino. È scattato questa mattina lo stop alle operazioni all'interno del Terminal Psa, una decisione obbligata dal vento che ha però conseguenze devastanti sul traffico genovese. A peggiorare la situazione del traffico la pioggia, che come sempre a Genova costringe molti cittadini a usare l'auto invece che lo scooter, intasando le strette strade della città.

Camion incolonnati all'uscita di Genova Pra'

Questa mattina infatti, si registrano code sia sulla viabilità ordinaria che in autostrada. Sulla A10 lunghe code tra Arenzano e Pra' in direzione Genova, con i camion - che sarebbero dovuti entrare nel Terminal - incolonnati all'uscita dell'autostrada. Coda anche tra Aeroporto e Pra' in direzione Ventimiglia, mentre sulla A26 viene segnalata coda tra Masone e il bivio dell'A26 con l'A10 sulla carreggiata che viaggia verso Genova Voltri.

(Notizia in aggiornamento)