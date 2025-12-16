Paura in corso Sardegna, donna travolta da un'auto sulle strisce

Paura alle prime luci dell'alba in corso Sardegna dove questa mattina una donna di 36 anni è stata investita da un'auto. Alla guida del veicolo un uomo di circa settant'anni che, all'incrocio con via Luigi Don Orione, ha travolto la donna che stava regolarmente attraversando sulle strisce con il semaforo - per i pedoni - verde. Erano le sei e trenta del mattino, la 36enne stava raggiungendo un collega dall'altra parte dell'attraversamento con cui si sarebbe diretta a lavoro.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza Squadra emergenza 3828 e la polizia locale. La donna è stata stabilizzata e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo per diversi traumi, soprattutto alle gambe.

Secondo il racconto di diversi testimoni sembrerebbe che l'uomo, in arrivo da corso Sardegna con direzione Brignole, non abbia visto la 36enne sulle strisce e abbia accelerato proprio in concomitanza dell'attraversamento. La dinamica verrà comunque ricostruita nel dettaglio dagli agenti della locale che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. A bordo dell'auto, oltre all'uomo alla guida, anche un altro settantenne.