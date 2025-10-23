Il ministero nomina Bruno Pisano presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale

Il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato i decreti che nominano tre nuovi presidenti in altrettante Autorità di Sistema portuale. Per quanto riguarda la Liguria ufficializzata la nomina di Bruno Pisano presidente Adsp del Mar Ligure orientale (porti della Spezia e Marina di Carrara).

Insieme a Pisano nominati anche Francesco Mastro presidente Adsp del Mare Adriatico meridionale (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli) e Francesco Rizzo presidente Adsp dello Stretto (porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline).

"Le tre Autorità di Sistema - spiega una nota del ministero dei Trasporti - potranno ora proseguire con piena legittimità nel mandato quadriennale, definendo indirizzi strategici e implementando i piani operativi nei rispettivi ambiti territoriali, grazie a una governance stabile e rinnovata. Il ministero e il Governo ribadiscono l’impegno a garantire che tutti gli enti portuali del Paese possano operare al meglio, per evitare paralisi amministrative e favorire la massima efficienza del settore".

