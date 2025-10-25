Scooter contro guard rail, morto motociclista di 36 anni

Immagine d'archivio

Erano quasi le sette di questa mattina quando un uomo di 36 anni ha perso il controllo dello scooter che stava guidando, ha colpito il guard rail cadendo rovinosamente. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: il decesso è avvenuto sul posto, a nulla sono serviti i soccorsi giunti con ambulanza e automedica. E' successo lungo la strada provinciale 2 in località Carpineto, nel comune di Albisola Superiore, in provincia di Savona. L'uomo, di origini straniere, stava guidando verso Albisola Superiore. In mattinata la SP 2 è stata chiusa al traffico per i rilievi dell'incidente. Per i primi soccorsi sono arrivati sul posto l'ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola, l'automedica, a seguire i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, secondo le prime informazioni il motociclista proveniente da Ellera viaggiava in direzione di Albisola Superiore.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook