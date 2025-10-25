Sport

Primavera 1: alla Sciorba esame Lecce per il Genoa delle meraviglie

di Carlo Danani
Nelle prime 8 partite, 5 vittorie e 3 pareggi per i rossoblù (foto Genoa Cfc)

A guardare la classifica, il pronostico si colora tutto o quasi di rossoblù. La sostanza di questo campionato ad alto equilibrio però raccomanda massima prudenza al capolista Genoa, pronto a ricevere il Lecce, quart’ultimo in classifica.

Appuntamento domani alle 11 alla Sciorba per un confronto che i ragazzi di Jacopo Sbravati affrontano col pieno di entusiasmo e fiducia dopo il robusto pareggio sul campo del Parma nell’ultimo turno.

Avversario un Lecce che non vince da quattro partite, comunque reduce da tre pareggi consecutivi: segno che ai salentini la competitività senz’altro non manca.

L’obiettivo è la quarta vittoria consecutiva in casa

Alla Sciorba i rossoblù, ancora imbattuti in questa stagione (cinque vittorie e tre pareggi), arrivano da tre successi consecutivi contro Roma, Juventus e Bologna. Profumo di poker? Forse sì, a patto però di mantenere la qualità e la concentrazione che fin qui hanno accompagnato un Genoa molto abile ad accendere il talento cristallino di Nuredini, fresco di rinnovo contrattuale e al centro di un periodo davvero magico, con i suoi tre, pesantissimi gol nelle ultime uscite contro Cagliari, Bologna e Parma.

Al di là di risultati positivi che, in assoluto, fanno sempre piacere, altrettanto gratificante per lo staff rossoblù apprezzare la crescita di ragazzi di talento, sulle orme dei vari Ahanor, Ekhator e Venturino.

Lafont, Zulevic, lo stesso Nuredini, Romano, reduce dal Mondiale Under 20 in Cile, sono solo alcuni dei nomi che domani potrebbero avere tutto per presentarsi alle porte della prima squadra. Intanto, occhio e testa al Lecce, che non vince da oltre un mese ma che rimane squadra di buona qualità.

Nona giornata: Cremonese-Inter; Milan-Cesena; Napoli-Monza; Roma-Torino; Genoa-Lecce; Juventus-Lazio; Fiorentina-Atalanta; Cagliari-Verona. Già giocate: Sassuolo-Parma 1-2; Frosinone-Bologna 0-1.

La classifica: Genoa, Parma 18; Fiorentina, Cesena 17; Atalanta, Roma 16; Sassuolo 14; Bologna 13; Verona, Milan 12; Monza 11; Lazio 10; Frosinone, Juventus, Inter 9; Torino 7; Lecce 6; Cagliari, Cremonese 4; Napoli 3.

