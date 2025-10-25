Salpa da Genova la nave con 12 container di aiuti per Gaza

L'ambasciatrice di Palestina in Italia a Genova presso la sede di Music For Peace

C'era anche l'ambasciatrice italiana di Palestina ieri a Genova, ospite di Music for Peace, già dal pomeriggio e poi la sera nel corteo che ha visto sfilare nuovamente migliaia di persone dalla sede dell'associazione al Porto Antico. L'ambasciatrice Mona Abuamara ha incontrato anche la sindaca di Genova Silvia Salis e prima, nel pomeriggio, molti sindaci della Città Metropolitana: in tanti hanno dichiarato all'ambasciatrice di voler riconoscere lo stato palestinese.

Oggi salpa la nave con gli aiuti

E oggi, sabato 25 ottobre, parte dal porto di Genova la nave porta container con un carico di aiuti, quegli aiuti che i genovesi hanno portato nei mesi scorsi a Music for Peace e che ora, a tregua firmata, cercano di arrivare a supporto del popolo della Striscia. Sono dodici in tutto i container, all'interno ci sono singoli pacchi studiati e confezionati per essere consegnati a una famiglia per volta. "Il supporto di Genova è incredibile", ha commentato l'ambasciatrice Mona Abuamara.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook