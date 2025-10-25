Lite in comunità tra due minori, 16enne accoltella all'orecchio il compagno

L'accoltellamento in una comunità per minori stranieri

Lite tra due ragazzi di quindici e sedici anni venerdì sera nella camera che condividevano in un centro per minori non accompagnati di San Fruttuoso a Genova. Il più grande avrebbe ferito il compagno di stanza con un coltello al culmine di una lite molto animata. Le coltellate hanno colpito il secondo ragazzo all'orecchio e alla spalla, non gravemente.

I ragazzi ora sono stati separati

La comunità di Salita nuova nostra signora del Monte è stata subito raggiunta da ambulanza e auto medica, ma anche dalla polizia. I due ragazzi sono stati accompagnati uno al Policlinico San Martino e il secondo al Galliera, ma non hanno ferite gravi. Dopo la medicazione, sono stati dimessi e poi separati in due strutture lontane. Il sedicenne è ora accusato di lesioni aggravate nei confronti del secondo minore.

