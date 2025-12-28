Donna investita da una ciclista a Bogliasco, entrambi finiscono in ospedale

Due persone ferite, fortunatamente non in modo grave. È il bilancio dell'incidente avvenuto qualche minuto prima delle 13 a Bogliasco, subito all'uscita della galleria, dove una donna che stava transitando a piedi è stata travolta da una ciclista.

I soccorsi

Entrambe le donne sono cadute rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza della Croce Verde di Quinto e la Pubblica Assistenza Nerviese, i carabinieri e la polizia locale. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo. In corso i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.