Cronaca

Donna investita da una ciclista a Bogliasco, entrambi finiscono in ospedale

In corso i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente
di Au. B.

Due persone ferite, fortunatamente non in modo grave. È il bilancio dell'incidente avvenuto qualche minuto prima delle 13 a Bogliasco, subito all'uscita della galleria, dove una donna che stava transitando a piedi è stata travolta da una ciclista. 

I soccorsi 

Entrambe le donne sono cadute rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza della Croce Verde di Quinto e la Pubblica Assistenza Nerviese, i carabinieri e la polizia locale. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo. In corso i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

