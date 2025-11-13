Bucci, giunta più larga: Lega e FI favoriti ma le civiche vogliono un assessore

Bucci si prepara ad allargare la giunta

"Novità sotto l'albero di Natale", potrebbe essere il titolo di un cinepanettone anni 2000 e invece è lo scenario invernale sotto il cielo della politica ligure prima del 25 dicembre. Il Partito Democratico sceglierà il prossimo segretario provinciale che subentrerà a Simone D'Angelo, il centrodestra invece è pronto ad allargare la squadra di governo in Regione. Lo scacchiere del presidente Marco Bucci si completerà con due nuovi assessori alla "corte" dell'ex sindaco di Genova. Le date da cerchiare di rosso sul calendario sono quelle del 20/21 dicembre, giorni in cui il Pd nominerà il suo segretario e Bucci, presumibilmente, i suoi nuovi assessori.

Entro Natale i due nuovi assessori

Poco prima di Natale scadranno i 90 giorni dopo la votazione in consiglio regionale per ampliare la giunta. "Entro la fine dell'anno saremo in grado di indicare i nomi, li ho già abbastanza individuati, c'è una bella lista e da questa bisogna prendere le persone, che comunque abbiamo già individuato" aveva commentato nelle scorse ore il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Prima dei nomi, ci sono i partiti, e sulla carta a potersi assicurare uno scranno sarebbero Lega e Forza Italia. Ma si sa, la politica non è una scienza esatta. Sono due i nomi che circolano da mesi: quello di Alessio Piana in quota Lega (attualmente consigliere delegato allo Sviluppo economico a cui era stato promesso l'assessorato ndr) e quello del forzista Angelo Vaccarezza (consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza di Regione Liguria ndr). Fuori dai giochi, quindi, i rappresentanti di Fratelli d'Italia che non avrebbero al momento particolari richiesta, e quelli di Vince Liguria-Noi Moderati e Orgoglio Liguria. Ed è proprio dalle liste civiche che arriva la richiesta, neanche troppo velata, di maggior spazio.

Le parole di Bogliolo a Primocanale

L'istanza nasce da una premessa, che il coordinatore di Vince Genova e consigliere regionale Federico Bogliolo, aveva fatto partire proprio qualche giorno fa da Primocanale. "Le liste civiche sono al pari dei partiti, sono una componente fondamentale della coalizione che ha un legame consolidato con il territorio e i cittadini, che si completa con il ruolo dei partiti a livello locale e nazionale - commentava Federico Bogliolo -. Anche in Regione si lavora in sinergia e il rapporto è positivo. Le liste civiche nell'ottobre 2024 hanno avuto un ruolo chiave". Il presidente del municipio Levante si riferisce all'11% raggiunto da Vince Liguria e all'8% ottenuto da Orgoglio Liguria durante le Regionali dell'anno scorso, quando Bucci si impose al fotofinish su Orlando. Un risultato che ha contribuito alla vittoria del centrodestra e che è stato "ripagato" dalla coalizione con alcune rappresentanze nelle commissioni ma con un unico assessore di riferimento, Giacomo Giampedrone. Civico ma soprattutto ultimo rappresentante del totismo degli anni d'oro.

Più nomi sul tavolo, si punta su una donna

"Questo non vuol dire che quando scadranno i 90 giorni dopo la votazione in consiglio regionale, per l'ampliamento degli assessori, avremo tutto il diritto di chiedere un assessore in giunta, che sarà rappresentazione nel territorio del mondo civico - lancia la sfida il consigliere regionale di Vince Liguria-Noi Moderati Federico Bogliolo -. È importante lavorare con costanza, con idee rappresentative per il territorio, ovviamente lo condivideremo con il presidente Bucci e gli altri partiti". Il profilo individuato da Bogliolo & C. sembra al momento blindato, si tratterebbe però di una donna, civica, con un curriculum importante, riconosciuto in regione. Nel frattempo, tra i nomi che circolano, insieme a quelli di Alessio Piana (Lega) e Angelo Vaccarezza (Forza Italia), ci sono Paola Bordilli per la Lega e Caterina Volpe per Forza Italia. Sullo sfondo resta Lorenza Rosso, ex assessore del Comune di Genova. Un indizio in più, che è circolato negli ultimi giorni, riguarda una possibile preferenza proprio del presidente Bucci, che vorrebbe un'altra donna in giunta, ad affiancare la sola Simona Ferro. Insomma, il dado è tratto, chissà se il presidente Bucci lo raccoglierà.