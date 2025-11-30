Perde il controllo della moto e si schianta contro le auto parcheggiate: gravissimo un 57enne

Prima la sterzata, poi un impatto violentissimo. È successo nella notte tra sabato e domenica in via Buozzi, quasi all'incrocio con via Adua. Era passata da poco la mezzanotte quando un uomo di 57 anni, a bordo della sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le auto parcheggiate.

I soccorsi

Sul posto il 118 con ambulanza e automedica: il motociclista è stato soccorso in condizioni gravissime e, intubato, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Presente anche la polizia locale con il reparto infortunistica per ricostruire l'incidente. Secondo i primi rilievi, la moto del 57enne sarebbe l'unico veicolo coinvolto nell'incidente.