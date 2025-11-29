Cronaca

Incidente stradale in A12, scontro auto-moto: grave il centauro. Code in città

di An.De.
Grave incidente nel tardo pomeriggio sull’autostrada A12, all’altezza del casello di Genova Est. Un motociclista è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino.

La dinamica

L’uomo, alla guida di una Moto Morini X-Cape 650, ha perso il controllo del mezzo all’interno della galleria San Pantaleo, rovinando violentemente sull’asfalto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’automobile: la dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme all’automedica Golf 3 e all’ambulanza della Croce Verde Burlando. Il centauro è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza in ospedale con politrauma. Al momento le sue condizioni sono giudicate gravi. Sul luogo dell’incidente si sono formate lunghe code in direzione levante. Viabilità rallentata/coda in accesso al Casello di Genova Est causa rilievi incidente stradale.

