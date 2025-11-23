Politica

Scontri in piazza Alimonda, Salis: "Spazio al dissenso ma senza violenza"

di a.p.

Gli scontri in piazza Alimonda a Genova in seguito a una manifestazione antifascista davanti alla sede di Casapound ha provocato il ferimento di otto agenti di polizia. Sulla questione interviene anche la sindaca di Genova Silvia Salis.

"Solidarietà agli agenti feriti ieri sera negli scontri con alcuni manifestanti e a chi ha subito danni - spiega Salis in una nota -. A Genova, città orgogliosamente antifascista, ci sarà sempre spazio per il dissenso, ma chiunque lo eserciti deve farlo senza ricorso alcuno alla violenza. Genova è e vuole restare una città di pace. Manifestare è un diritto, una forma di partecipazione fondamentale, ma non può mettere a rischio l'incolumità delle persone e danneggiare la città" conclude la sindaca di Genova.

