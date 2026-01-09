Lanciano pacco di droga in carcere, inseguiti lungo le vie di Marassi: arrestati

Due persone sono state arrestate nella zona di Marassi dopo un inseguimento rocambolesco partito da via Bobbio e conclusosi in via Montaldo. I due avevano appena lanciato un pacchetto contenente droga verso le Case Rosse della Val Bisagno, nelle vicinanze della casa circondariale. A dare l’allarme è stato un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, che si trovava nel centro commerciale adiacente al carcere e ha notato il gesto sospetto.

L'inseguimento a Marassi

L’agente ha immediatamente contattato il comando per richiedere rinforzi e si è lanciato all’inseguimento dei due, riuscendo a bloccarli dopo una fuga concitata per le vie del quartiere. Vincenzo Tristaino, segretario nazionale per la Liguria del sindacato, elogia il collega per il pronto intervento, sottolineando come l’episodio dimostri "la professionalità e l’efficacia del personale della polizia penitenziaria". Al tempo stesso, Tristaino torna a denunciare la cronica assenza di pattugliamenti esterni, nonostante i frequenti tentativi di introdurre droga in carcere attraverso lanci oltre le mura. La situazione a Marassi appare particolarmente critica a causa del sovraffollamento: a fronte di 535 posti regolamentari, la popolazione detenuta supera stabilmente le 700 unità, con un tasso di affollamento oltre il 140%. Un fattore, questo, che secondo il sindacalista aumenta i rischi legati a episodi come quello di ieri.

La denuncia dei sindacati