Crans-Montana, autopsia Galeppini in tempi brevi

Sarà eseguita a stretto giro l'autopsia su Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf morto nella strage di Crans-Montagna. La Procura di Genova, delegata da quella di Roma che ha aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio, fisserà nelle prossime ore la data per svolgere gli accertamenti autoptici su Emanuele Galeppini e poi trasmetterà gli esiti ai colleghi romani titolari del fascicolo. La pm Silvia Saracino sta prendendo i contatti con Medicina legale per valutare il giorno.

L'accertamento serve a chiarire le cause del decesso del giovane e cioè se dovuto alle ustioni, oppure alle esalazioni del fumo (come sembrerebbe) o altro. In un primo momento la Procura di Genova aveva pensato di iscrivere i coniugi Jacques Noretti e Jessica Maric, proprietari del Le Constellation, per consentire di nominare un proprio consulente ma i magistrati romani hanno deciso che l'avviso verrà dato solo ai familiari del ragazzo.