Giallo in Città metropolitana, rinviato il voto sul documento di indirizzo ad Amt

Il Consiglio della Città metropolitana, che questo pomeriggio avrebbe dovuto votare un documento su Amt presentato dalla sindaca Silvia Salis, è stato annullato. La decisione di posticipare la seduta è stata comunicata via e-mail ai consiglieri alle 13.12, mentre la riunione era in programma alle 17. La motivazione ufficiale parla di “sopraggiunti impegni” dei membri della Giunta – e della stessa sindaca – senza ulteriori spiegazioni. Una modalità che ha provocato forti proteste tra i consiglieri, soprattutto da parte di chi arriva da più lontano e ha saputo della cancellazione quando era già in viaggio per partecipare. C’è anche chi aveva chiesto un permesso lavorativo per prendere parte a una riunione istituzionale che, di fatto, non si è mai tenuta. Un vero pasticcio.

Scelta irrituale

Tra le possibili reali motivazioni che hanno spinto l'amministrazione all'annullamento del Consiglio non passa inosservato il fatto che il documento su cui i consiglieri avrebbero dovuto esprimersi ha perso buona parte del suo valore, dal momento che la sindaca Silvia Salis e il suo vice Alessandro Terrile – insieme all’assessore alla Mobilità Emilio Robotti e al consigliere di Amt Enrico Franchini – hanno già illustrato pubblicamente i dettagli del nuovo piano tariffario.

L’amministrazione avrebbe quindi chiesto ai consiglieri metropolitani di dare mandato ad AMT di elaborare un progetto che non solo è già stato completato, ma anche comunicato alla stampa e alla città.

Il documento

Il testo che sarebbe dovuto arrivare in aula è la Proposta di deliberazione n. 3171/2025, intitolata “Atto di indirizzo alla società A.M.T. S.p.A. per la revisione della politica tariffaria del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano”. Si tratta di un atto programmatico e non esecutivo, che avrebbe dovuto semplicemente conferire mandato politico-amministrativo ad AMT per elaborare — a partire dal 1° novembre 2025 — una nuova politica tariffaria conforme a una serie di principi: coerenza con i piani economico-finanziari, equilibrio gestionale, equità e sostenibilità sociale, allineamento con la pianificazione regionale e attivazione di un sistema di monitoraggio sugli effetti economici e sulla domanda di trasporto.