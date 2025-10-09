Politica

Torna alla homepage

Accordo Hamas-Israele, Bucci: "Segnale di speranza"

45 secondi di lettura
di r.p.

 “La notizia dell’accordo raggiunto tra Israele e Hamas è il segnale di speranza che tutti aspettavamo da tempo. Il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l’avvio di un percorso condiviso verso la stabilità rappresentano passi fondamentali per restituire pace e sicurezza a milioni di persone”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in merito alla notizia dell’accordo raggiunto.

“Un ringraziamento doveroso agli Stati Uniti, e a tutti coloro che hanno collaborato, che con coraggio, pazienza e diplomazia hanno assunto un ruolo determinante nel rendere possibile questo storico risultato – continua il presidente -. Ora è il momento di consolidare la fiducia e costruire, insieme, un futuro di convivenza e sviluppo. La Liguria, come sempre, è vicina a chi lavora per la pace”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 08 Ottobre 2025

Genova, manifestazione in piazza per la Palestina. Queirolo Palmas: "Picchiati dai militari israeliani, ho avuto paura"

Nuova manifestazione in piazza a Caricamento dopo il blocco subito dalla nuova Flotilla con a bordo aiuti umanitari. Venerdì possibile nuovo blocco dei varchi portuali a Genova
Mercoledì 08 Ottobre 2025

Gaza, anche Salis da Francesca Albanese. La relatrice dell'Onu ai Luzzati: "Dai portuali genovesi un'onda lunga"

“Vorrei che nessuno si sentisse offeso nel portare una riflessione al centro di questa città” ha continuato, riferendosi alle polemiche nate dopo l’annuncio del suo intervento proprio il 7 ottobre
Lunedì 29 Settembre 2025

La nuova frontiera del boicottaggio: smartphone e app contro i legami con Israele

Conta già più di sette milioni di download