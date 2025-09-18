Sampdoria, contestazione dei tifosi al Salone Nautico

Contestazione dei tifosi della Sampdoria in serata al Salone Nautico di Genova, a margine di una serata ufficiale del club blucerchiato insieme agli sponsor nel giorno in cui la società ha anche presentato la nuova terza maglia ispirata al "Blu di Genova" e alle origini genovesi del blue jeans.

Il malcontento della piazza

Un gruppo di tifosi blucerchiati ha esposto uno striscione di contestazione nei confronti della stessa società - in un momento estremamente delicato per la squadra, ultima in classifica nel campionato di Serie B - sottolineando come "non ci sia nulla da festeggiare" in questa serata per la Sampdoria. Non sono mancati i cori di contestazione nei confronti della società, attualmente rappresentata in primis dall'investitore Tey, dal manager inglese Walker e dal presidente Manfredi.

