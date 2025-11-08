Identificato grazie ad un'impronta il cadavere trovato sul greto del rio Branega a Pra'

È stato identificato l'uomo trovato morto alcuni giorni fa lungo il rio Branega nel quartiere di Pra'. Si tratta di un marocchino di 33 anni. La squadra mobile è riuscita a risalire all'identità grazie a un'impronta visto dal momento che l'uomo era stato segnalato in passato per ingresso illegale nel territorio italiano. Non è escluso che il trentatreenne vivesse in una baracca in zona e che sia scivolato nel dirupo. A trovarlo era stato un escursionista che aveva poi chiamato i soccorsi. Il pm Giancarlo Vona aveva già disposto l'autopsia per accertare le cause della morte