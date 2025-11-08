È stato identificato l'uomo trovato morto alcuni giorni fa lungo il rio Branega nel quartiere di Pra'. Si tratta di un marocchino di 33 anni. La squadra mobile è riuscita a risalire all'identità grazie a un'impronta visto dal momento che l'uomo era stato segnalato in passato per ingresso illegale nel territorio italiano. Non è escluso che il trentatreenne vivesse in una baracca in zona e che sia scivolato nel dirupo. A trovarlo era stato un escursionista che aveva poi chiamato i soccorsi. Il pm Giancarlo Vona aveva già disposto l'autopsia per accertare le cause della morte
Identificato grazie ad un'impronta il cadavere trovato sul greto del rio Branega a Pra'
Si tratta di un 33enne di origini marocchine
27 secondi di lettura
di d.vass
TAGS
Ultime notizie
- Identificato grazie ad un'impronta il cadavere trovato sul greto del rio Branega a Pra'
- Palasport, se Esselunga si ritira ecco chi è davvero in corsa per aprire il supermercato
- A Palazzo Ducale omaggio a Dino Risi, il regista che ha cambiato il volto della commedia italiana
- Rapallo, i Carabinieri trovano droga e manganello in casa: arrestato
- Riforma sanità, Bucci a Terrazza: "Regia unica per ospedali genovesi compreso il futuro Erzelli"
- Sampdoria ultima da sola in B: a Venezia servono punti
IL COMMENTO
C’era una volta... Grandi opere, freni e ritardi
La valorizzazione dei beni culturali di Unige: verso la creazione del Sistema Museale di Ateneo