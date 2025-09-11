Amt, Salis: "Bene i 12 milioni dalla Regione, ma per mesi ci hanno detto altro"

A margine del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva, la sindaca Silvia Salis si è intrattenuta per commentare l'emergenza conti Amt e la situazione economica in riferimento ai 12 milioni messi a disposizione dalla Regione. "Dovrebbero arrivare a brevissimo, siamo in contatto con Regione e potrebbero arrivare anche oggi, abbiamo già dato disponibilità ai sindacati a vederci lunedì, appena mi hanno scritto ho dato un appuntamento lunedì mattina. La nostra attenzione è a cercare di risolvere la situazione complessa, ma c'è la totale volontà dell'amministrazione di portare avanti il nostro piano".

Nella mattina dell'11 settembre i sindacati di categoria hanno chiesto un incontro urgente alla sindaca Salis e al presidente Bucci. Al centro il buco dell'azienda dopo quanto emerso dalla lettera inviata dal presidente della partecipata ai soci in "cui si paleserebbe una attuale condizione di cassa (circa 600.000 euro) che non consentirebbe il pagamento degli stipendi nella mensilità in corso, il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali nonché dei fornitori". La richiesta è firmata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Faisa-Cisal.

La sindaca incontrerà i sindacati lunedì. "Detto questo ci rendiamo conto che queste notizie preoccupano, ma noi abbiamo voluto fare emergere la situazione, la stabilizzazione dell'azienda passa anche da un'operazione di verità visto che nei mesi precedenti ci avevano raccontato di una Amt che non è quella che abbiamo trovato. Questo non cambia e la nostra volontà è non solo mantenere Amt pubblica, ma fare un piano stabile che faccia uscire la società da una situazione emergenziale, capisco che lavoratrici e lavoratori siano in apprensione, ma devono sapere che la nostra totale disponibilità anche a incontrarli immediatamente e spiegare la situazione è anche la disponibilità di un impegno economico del Comune fin dove è possibile".

