Litiga con la fidanzata, poi picchia lei e la sorella. Paura in una casa di San Fruttuoso

Dalle prime informazioni le giovani si trovavano in casa quando l'uomo, dopo un litigio con la fidanzata nato per un futile motivo, le si è scagliato contro
di Annissa Defilippi - Aurora Bottino

Sono state ricoverate all'ospedale San Martino due sorelle che nella serata di ieri sono state aggredite dal fidanzato di una. Entrambe sono state portate al pronto soccorso in codice giallo per contusioni e traumi.

La ricostruzione 

Dalle prime informazioni le giovani si trovavano in casa quando l'uomo, dopo un litigio con la fidanzata nato per un futile motivo, le si è scagliato contro. Prima ha picchiato la compagna, poi la sorella che aveva tentato di fermarlo.

Non era la prima volta 

Sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri, probabilmente chiamati dai vicini di casa. Non era la prima volta: ci sarebbe stato almeno un pregresso per cui i carabinieri erano già intervenuti per un'aggressione ai danni della fidanzata.

