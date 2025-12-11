Sciopero di venerdì 12 dicembre, a rischio trasporti e sanità. Lavoratori in corteo a Genova

Uno sciopero della Cgil a Genova

Anche Genova e la Liguria si preparano a un altro venerdì di sciopero, domani 12 dicembre, per la manifestazione indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria del Governo. Il capoluogo ligure ha vissuto la tensione legata all'ex Ilva, con i cinque giorni di presidio e di protesta per far ripartire l'acciaio anche nella fabbrica di Cornigliano.

La spaccatura dei sindacati

Uno sciopero generale che però mette in risalto la spaccatura, poco sanabile al momento, tra le tre sigle confederali: Cgil, Cisl e Uil. I tre sindacati infatti si presentano disuniti all'appuntamento di venerdì 12 dicembre. Solo la Cgil scenderà in piazza, mentre la Cisl scenderà in piazza il giorno dopo, sabato 13 dicembre, a Roma, "per migliorare la manovra e costruire un patto con il governo". La Uil invece aveva organizzato per fine novembre un incontro al chiuso, al Brancaccio, per confrontarsi sulla finanziaria italiana. Insomma, una rottura sia in termini di immagine che di cifre, nonostante a manifestare sia il sindacato con il più alto numero di iscritti.

L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto. Nei settori e comparti tenuti al rispetto della Legge n. 146/90 saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore.

I settori a rischio

Trasporto ferroviario: articolazione oraria dello sciopero dalle ore 00.01 del 12/12/2025 alle ore 21 del 12/12/2025. Sono garantite le fasce 6 - 9 e 18 - 21 per i treni regionali e i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi che si trovano sul sito di Trenitalia e delle aziende ferroviarie.

Trasporto pubblico locale: intera giornata. Di seguito il dettaglio:

AMT SPA SERVIZIO URBANO – GELOSOSBUS SRL - STAC SRL - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA - AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 5.30

dalle ore 9.30 alle ore 17.00

dalle ore 21.00 a fine servizio

FERROVIA GENOVA /CASELLA - GE

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.30

dalle ore 9.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio

AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA AUTOSERVIZI RICITELLI SRL, TDC srl ( Torriglia)

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio.

TPL LINEA S.R.L. – Savona

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle 5.00

dalle 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.00 a fine servizio

RT S.P.A – IMPERIA

Personale viaggiante e graduato: dalle ore 8.30 alle 17.30

dalle ore 20.30 a fine servizio

ATC ESERCIZIO S.P.A -TROTTA BUS SERVICE SPA (ROMA) - COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante e graduato: da inizio servizio alle ore 6.00

dalle ore 9.00 alle 17.00

dalle ore 20.00 a fine servizio

SERVIZIO SCUOLABUS CON AFFIDAMENTO PUBBLICO: tutti i turni di ritorno dall’istituto scolastico

IL TRASPORTO DISABILI viene comunque garantito intera prestazione ordinaria al 100%.

Porto: 24 ore

Autotrasporto: 24 ore (dalle 24 dell’11 dicembre alle 24 del 12 dicembre), facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore

Marittimi: ritardi nelle partenze sino a 24 ore con il rispetto dei servizi essenziali

Rimorchiatori, ormeggio, battellaggio e pilotaggio: intero turno

Vigili del Fuoco: sciopero di 4 ore

Settore commercio, turismo, servizi: intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto nel rispetto della legge 146/90

Intera giornata o turno di lavoro per i settori delle telecomunicazioni, spettacolo, editoria e stampa, poste, fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90.

Banche e settore assicurativo intera giornata, edili, metalmeccanici 8 ore di sciopero

Enti pubblici, sanità pubblica e privata, scuola intera giornata (fatti salvi i servizi minimi garantiti nel rispetto della legge 146/90)

Scuola pubblica e privata, università, ricerca, Accademia Liguria, Conservatorio ecc. intera giornata

Sono esentati dall’adesione allo sciopero generale nazionale l’igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.

Corteo lungo le vie della città

Nel frattempo, in occasione della giornata di sciopero proclamata dalla Confederazione, in molte piazze italiane si terranno le manifestazioni. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Firenze. Anche la segreteria confederale sarà presente in diverse aree del Paese, a Genova è atteso Giuseppe Gesmundo. Il concentramento è previsto alla Stazione Marittima a partire dalle 9, a seguire il corteo cittadino con il comizio conclusivo davanti alla Prefettura in largo Lanfranco.