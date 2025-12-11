È stabile ma ancora grave il 12enne investito in via Archimede. Oggi la veglia di preghiera in piazza Martinez

Restano stabili ma gravi le condizioni del ragazzino di 12 anni investito da una ambulanza martedì mattina in via Archimede, a Genova, mentre andava a scuola.

Mentre sul lato sanitario bisognerà attendere esami e monitoraggi del caso, in corso in questi giorni al Gaslini, la Procura aspetta la prima informativa degli investigatori della polizia locale per valutare se iscrivere o meno il conducente dell'ambulanza con l'accusa di lesioni stradali colpose.

La ricostruzione dell'incidente

Il giovane stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali, non aveva le cuffie e nemmeno il cellulare in mano. Il mezzo di soccorso aveva la sirena accesa. Le regole indicano che, nonostante fosse in emergenza, l'autista del mezzo di soccorso avrebbe dovuto rallentare e fare passare il giovane in sicurezza. Agli investigatori ieri ha detto di non essersi accorto dello studente. La procura, in base ai rilievi fatti dagli agenti della sezione infortunistica, deciderà se indagarlo o meno.

Oggi la veglia di preghiera per il 12enne

È stata organizzata per oggi alle 17 una veglia di preghiera per il 12enne e la sua famiglia presso la chiesa di piazza Martinez, a San Fruttuoso. Organizzata dall'Ic Terralba con la dirigente Luisa Anna Maria Giordani, un momento per ritrovarsi e stringersi intorno ai genitori del ragazzo.