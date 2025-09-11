Amt, Bucci al Comune: "Basta allarmismi, Regione aiuta ma ci facciano vedere i conti"

Il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, interviene a Primocanale sulle continue preoccupazioni sollevate dall'amministrazione comunale riguardo alla situazione finanziaria di Amt. "Non abbiamo mai fatto allarmismi in sette anni e mezzo, abbiamo invece fatto investimenti e fatto quadrare i conti: non capisco perché all'improvviso non vada bene più niente e crolli tutto".

"Abbiamo chiesto da tempo all’amministrazione di avere i conti ma ancora non ci è stato mandato niente -spiega Bucci - Per fare delle manovre straordinarie non possiamo basarci sui numeri messi sui social. Credo ovviamente a quello che dicono gli amministratori, ma ho una serie di dubbi abbastanza importanti. Abbiamo guidato la AMT per almeno sette anni e mezzo, abbiamo fuso due aziende tra AMT e ATP equiparando anche la parte la parte salariale, fatto molti investimenti sui bus elettrici, i "4 assi" e tutta la parte metropolitana, purtroppo ora ferma. Siamo andati bene per sette anni e mezzo, non non si capisce perché sia crollato tutto negli ultimi sei mesi. Bisogna che questi numeri vengano guardati bene e soprattutto che non ci sia l’effetto "al lupo al lupo al lupo" come nella famosa favola. Bisogna stare molto attenti a queste cose, soprattutto mandare i messaggi che poi che poi alla fine creano una situazioni non facili. Le richieste che ha fatto il Comune alla Regione Liguria sono state tutte quante evidenziate, anzi abbiamo addirittura anticipato i fondi senza nemmeno aver visto i numeri, segno di buona collaborazione ma vogliamo vederli il prima possibile per capire dov’è il problema e magari cercare di vedere se ci sono altre soluzioni".

E poi sui fondi già elargiti. "Abbiamo già fatto due anticipazioni di più di 6 milioni l'una per un totale di più di 13 milioni che abbiamo già dato a Città Metropolitana per Amt e in più ci sono i 14 milioni del Ministero dell’Ambiente che oggi faremo partire grazie ad una delibera di Giunta. Mi stupisce che nonostante questo qualcuno si lamenti con dei rumors, se qualcuno ha qualcosa da dire sul comportamento della Regione lo dica a voce alta. Tutti questi allarmi hanno effetti controproducenti importanti che forse qualche amministratore non conosce o non se ne rende conto e al management di Amt dico: meglio rimboccarsi le maniche invece di fare annunci che poi devono essere smentiti".