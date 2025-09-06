Salis, i primi cento giorni da sindaca di Genova

Il 7 segna una tappa simbolica per Silvia Salis: i suoi primi 100 giorni da sindaca di Genova. Un traguardo che tradizionalmente diventa occasione di bilanci, riflessioni e confronti con le aspettative dei cittadini.



Primocanale, in collaborazione con l’istituto Tecné, ha voluto tastare il polso dell’opinione pubblica genovese e ligure, sondando non solo la percezione sull’operato della prima cittadina e della sua amministrazione, ma anche i grandi temi che riguardano il futuro della città e dell’intera regione.

I sondaggi – condotti su un campione di 1.700 intervistati e depositati presso Agcom e Presidenza del Consiglio – saranno resi pubblici a tappe, con un tema al giorno: dal giudizio sulla sindaca e sulla giunta, alle priorità che i cittadini ritengono più urgenti.



Tra i temi caldi dei prossimi sondaggi spiccano anche:

• Stadio pubblico o privato: un dibattito che divide la città.

• Sky Metro: giusto cancellare il progetto e rinunciare a 400 milioni del Governo?

• Tunnel subportuale: opera da oltre 1 miliardo di euro che cosa farne?

• Forno elettrico di Cornigliano e’ un netto no dei genovesi



Non mancheranno poi questioni delicate come il parere dei cittadini sui presunti e contestati buchi di bilancio della passata amministrazione. E si potrà anche analizzare lo stato di salute dei partiti in Liguria in vista delle elezioni politiche del 2027 dove non ci saranno le liste civiche. Abbiamo deciso anche di avere i dati dei sondaggi sia nel comune di Genova che nell’intera regione che ci permetteranno anche di confrontarli con quelli nazionali, raccolti da Tecné nello stesso periodo.



I risultati completi del primo sondaggio saranno lunedì sera alle 21 al centro de "Il programma politico" su Primocanale. Un’occasione per capire non solo come i genovesi giudicano i primi passi della nuova sindaca, ma anche quale direzione potrà prendere la città nei prossimi mesi.