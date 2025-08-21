Proiettili contro bus, gli assessori: "Gesto folle che condanniamo"

"La Polizia Locale è intervenuta subito sul posto e ha tempestivamente avviato le attività investigative per risalire agli autori di questo gesto, grave e folle, che condanniamo fermamente". Lo hanno dichiarato l'assessora alla Sicurezza e Polizia Locale Arianna Viscogliosi e l’assessore al Trasporto Pubblico del Comune di Genova Emilio Robotti dopo l'accusa da parte della minoranza di essere rimasti in silenzio.

"La tutela e la sicurezza sono la nostra priorità"

"Esprimendo la nostra massima solidarietà a tutto il personale Amt e ai passeggeri coinvolti, auspichiamo che si arrivi quanto prima all’identificazione dei responsabili - continuano gli assessori -. La tutela e la sicurezza sono la nostra priorità, come dimostrano i servizi di pattugliamento quotidiani, da parte della Polizia Locale, a bordo degli autobus in tutta la città. Non accettiamo strumentalizzazioni di qualsiasi sorta su una questione così delicata e sulla quale ci sono indagini in corso".

