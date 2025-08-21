Proiettili a Bolzaneto, la minoranza: "Silenzio Salis inaccettabile"

"Due episodi gravissimi hanno scosso la zona di Bolzaneto, in via Romairone: due autobus Amt sono stati colpiti da proiettili che hanno mandato in frantumi i vetri, generando paura tra autisti e passeggeri". Così la minoranza dopo gli avvenimenti della giornata di mercoledì 21 agosto, nella quale due mezzi Amt sono stati colpiti da due proiettili.

"Chiediamo che l'amministrazione si attivi subito"

"Di fronte a un fatto così grave, che mette a rischio lavoratori e utenti, non è tollerabile il silenzio della Sindaca e dell’Assessora alla Sicurezza. Le istituzioni cittadine hanno il dovere di intervenire subito, non solo con dichiarazioni, ma con misure concrete che garantiscano la tutela del personale Amt e la serenità di chi utilizza il trasporto pubblico. A nome di tutti i gruppi consiliari della minoranza e del gruppo misto, chiediamo che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per affrontare l’emergenza sicurezza, prima che si POSSANO VERIFICARE episodi irreparabili". A firmare Alessandra Bianchi, Paola Bordilli, Ilaria Cavo, Sergio Gambino, Mario Mascia e Pietro Piciocchi.

