Coronavirus, nessun nuovo positivo in Liguria: prima volta da quasi un anno

GENOVA - Nel giorno in cui in Liguria, come nel resto d'Italia, è venuto meno l'obbligo ad indossare le mascherine all'aperto, non si registra nessun nuovo positivo in tutta la regione. E' la prima volta da quasi un anno, l'ultima volta che il bollettino giornaliero segnò zero nuovi positivi era il luglio del 2020.

"Un grande traguardo che non raggiungevamo da luglio 2020 - commenta il governatore della Liguria Giovanni Toti su Facebook - in Liguria oggi non ci sono nuovi casi positivi al virus. E nei nostri ospedali restano solo 23 pazienti ricoverati, tra media e alta intensità. Coraggio, la battaglia non è finita ma siamo sulla strada giusta".

Il primo caso in Liguria risale al 25 febbraio 2020, quando una signora 72enne residente in un hotel di Alassio era stata trovata positiva dai test effettuati. Era stata poi ricoverata in isolamento al reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Nessuna nuova vittima legata al Covid-19 nella giornata odierna, mentre sono 2 i nuovi guariti in Liguria. Gli ospedalizzati sono 23, di cui 7 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini: è stato somministrato il 91% di quelli arrivati, in tutto 1'433'693. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 8.642 vaccini di tipo mRNA e 330 tra quelli Johnson e Astrazeneca.