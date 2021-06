La Liguria prova a convincere gli scettici: open day Pfizer senza appuntamento

GENOVA - Open Day Pfizer e Moderna per convincere chi ancora non si è vaccinato a recarsi direttamente negli hub della regione Liguria per la somministrazione del vaccino anti Covid. E' questa la misura straordinaria annunciata dal governatore di Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa per convincere quella fascia di popolazione al momento scettica sul vaccino. I giorni indicati sono quelli di sabato 3 e domenica 4 luglio in tutte le Asl Liguri.

Sarà possibile vaccinarsi presentandosi direttamente negli hub individuati senza appuntamento. L'altro aspetto particolare della misura è quello che riguarda il richiamo. "Avverrà dopo 21 giorni e non dopo 42 - spiega il governatore Toti -. Questa scelta deriva dal fatto che vogliamo consentire a chi adotta questa misura di poter ricevere la doppia dose entro la fine di luglio. La misura è destinata a tutti i cittadini che non si sono ancora vaccinati. Sulla base del risultato ottenuto potremmo decidere di ripetere l'open day anche il weekend successivo".

L'obiettivo dichiarato è quello di non rallentare con le somministrazioni del vaccino. In Asl1 al PalaSalute di Imperia e nell'hub vaccinale di Taggia dalle ore 8 alle 18 sia il sabato che la domenica. In Asl3 alla Fiera del Mare di Genova il sabato dalle ore 13 alle ore 18 e la domenica dalle ore 8 alle ore 13. In Asl4 all'hub militare di Chiavari dalle ore 8 alle ore 18 sia il sabato che la domenica. In Asl 5 sia all'hub della Spezia sia all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana con orario 8-18 sia sabato che domenica. In Asl2 partenza anticipata in via sperimentale già dalla giornata di domani martedì 29 giugno al PalaCrociere in porto a Savona. In questo ultimo caso le vaccinazioni andranno avanti tutti i giorni fino a domenica 4 luglio.