Autostrade caos in Liguria, rischio code per il rientro dalle Riviere

GENOVA - Altra giornata di caos autostrade in Liguria. Complice la bella giornata di sole in molti hanno scelto le località delle Riviere Liguri per trascorrere del tempo al mare. Ma a condizionare la vita dei turisti ci pensa la sitauzione delle autostrade liguri.

Nel corso della mattinata poche code, segnalato traffico intenso in direzione Livorno sulla A12 e in direzione Ventimiglia sulla A10. L'attesa è per il pomeriggio, molti da Lombardia e Piemonte potrebbero anticipare il rientro per arrivare in tempo ad assistere alla finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra. Sempre in mattinata coda di 3 km tra il bivio A10/A26 Trafori e Varazze per incidente