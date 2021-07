GENOVA - Code e rallentamenti per un incidente sulla A7, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e quello con la A12 in direzione Milano. Ancora una volta la sera della domenica porta disagi agli automobilisti sulla rete della Liguria.

L'incidente, verificatosi attorno alle 17, ha provocato code e disagi in tutto il nodo genovese, in particolare sulla A12 tra Genova Est e lo svincolo per la A7, e sulla A10 dal ponte Genova San Giorgio fino al sito dell'incidente.