A26, auto contro segnaletica di cantiere: donna all'ospedale

Incidente senza gravi conseguenze in A26 intorno alle 7 del mattino. Una donna che viaggiava in direzione Nord ha colpito la segnaletica di cantiere. Nell'impatto ha perso il controllo del mezzo. Il fatto è accaduto dopo il casello di Masone. La ferita è stata subito soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice giallo all'ospedale di Voltri.

