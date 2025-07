Maxi operazione antidroga in Italia, arresti anche in Liguria

È in corso, dalle prime ore di stamattina, una vasta operazione antidroga, con esecuzione di misure cautelari, sul territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara, Lucca, con propaggini in Lombardia, in provincia di Milano.

Nell'operazione, coordinata dalla direzione investigativa antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova e condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara, insieme al centro operativo della Dia di Firenze, con il coordinamento di Europol ed Eurojust per i risvolti in campo internazionale, sono impegnati 80 uomini di questi reparti e dei comandi territoriali dell'Arma, oltre a componenti specialistiche della Dia e dell'arma dei carabinieri: elicotteri, cinofili e a.p.i., aliquote di primo intervento, che operano in situazioni ad alto rischio in cui è richiesto un intervento rapido e deciso. I dettagli saranno resi noti in tarda mattinata.

