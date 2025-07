Peste suina, cinque nuovi casi in Liguria

Ci sono cinque nuove positività alla Peste suina africana in Liguria, lo riferisce l'Izs (Istituto zooprofilattico sperimentale) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I casi sono stati riscontrati uno in provincia di Genova, ad Avegno (due in totale); due in provincia di Savona, entrambe ad Albisola Marina (sette); due in provincia di Spezia a Zignago (primi casi positivi). Il totale in regione sale a 1.132 casi.

Con i due casi di Zignago salgono a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

