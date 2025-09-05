Tripletta per Olly allo stadio, le date del concerto diventano tre

Olly non si ferma, dopo il tutto esaurito delle serate del 18 e 20 giugno 2026, il cantante genovese ha annunciato la terza data del suo concerto, prevista per il 21 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova. A comunicarlo lo stesso cantautore sui social con un post a cui dedica un "GRAZIE" a tutti i suoi fan. Questo tris di concerti segna il ritorno dei grandi eventi live a Genova: l’ultimo spettacolo nello storico impianto risale infatti al 2004, quando sul palco si esibì Vasco Rossi. Dopo 22 anni dall’ultima esibizione, la città è pronta ad accogliere nuovamente migliaia di spettatori.

Biglietti sold out in poche ore

Così come la data del 18 giugno, anche il secondo concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris è andato sold out in poche ore. Un traguardo eccezionale per il cantautore genovese, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha deciso di inaugurare il tour "Tutti a casa" proprio nella sua città. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista durante un suo concerto all’Ippodromo di San Siro a Milano davanti a 34mila persone.

Salis: "Riportare la grande musica al Ferraris è un sogno"

Dopo l'annuncio del cantante genovese, la sindaca di Genova Silvia Salis si è espressa a riguardo, ringraziando Olly e tutto il suo staff per aver fortemente voluto questo evento. "Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono al momento per allestire un grande spettacolo come questo nel nostro stadio ed è il motivo per cui il Comune si è detto subito disponibile ad aiutare la produzione per quanto di sua competenza e possibilità.