Cultura e spettacolo

Torna alla homepage

Tripletta per Olly allo stadio, le date del concerto diventano tre

Lo stadio Luigi Ferraris dopo 22 anni torna a ospitare i grandi concerti: Olly si esibirà per ben tre serate (18-20-21 giugno)
1 minuto e 21 secondi di lettura
di c.o.

Olly non si ferma, dopo il tutto esaurito delle serate del 18 e 20 giugno 2026, il cantante genovese ha annunciato la terza data del suo concerto, prevista per il 21 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova. A comunicarlo lo stesso cantautore sui social con un post a cui dedica un "GRAZIE" a tutti i suoi fan. Questo tris di concerti segna il ritorno dei grandi eventi live a Genova: l’ultimo spettacolo nello storico impianto risale infatti al 2004, quando sul palco si esibì Vasco Rossi. Dopo 22 anni dall’ultima esibizione, la città è pronta ad accogliere nuovamente migliaia di spettatori.

Olly in concerto al Ferraris, dopo 22 anni lo stadio torna a ospitare grandi eventi - Leggi qui

Biglietti sold out in poche ore

Così come la data del 18 giugno, anche il secondo concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris è andato sold out in poche ore. Un traguardo eccezionale per il cantautore genovese, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha deciso di inaugurare il tour "Tutti a casa" proprio nella sua città. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista durante un suo concerto all’Ippodromo di San Siro a Milano davanti a 34mila persone. 

Salis: "Riportare la grande musica al Ferraris è un sogno"

Dopo l'annuncio del cantante genovese, la sindaca di Genova Silvia Salis si è espressa a riguardo, ringraziando Olly e tutto il suo staff per aver fortemente voluto questo evento. "Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono al momento per allestire un grande spettacolo come questo nel nostro stadio ed è il motivo per cui il Comune si è detto subito disponibile ad aiutare la produzione per quanto di sua competenza e possibilità.

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 03 Settembre 2025

Olly riempie lo stadio in meno di 12 ore e raddoppia la data: ecco quando

A meno di 12 ore dall’apertura delle prevendite, i biglietti per il concerto di Olly del 18 giugno 2026 al Ferraris di Genova sono andati esauriti. Un successo travolgente per il giovane cantante genovese, che ha spinto gli organizzatori ad aggiungere una seconda data per accontentare i fan (il 20 g
Mercoledì 03 Settembre 2025

Olly in concerto al Ferraris, dopo 22 anni lo stadio torna a ospitare grandi eventi

Il 18 giugno 2026, dopo 22 anni, lo stadio Luigi Ferraris riaprirà le sue porte alla musica dal vivo con il concerto "Tutti A Casa" del cantautore genovese Olly