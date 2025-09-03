Olly in concerto al Ferraris, dopo 22 anni lo stadio torna a ospitare grandi eventi

Olly si esibirà in concerto allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 18 giugno 2026. Dopo 22 anni, lo stadio Ferraris riaprirà le sue porte alla musica dal vivo con il concerto "Tutti A Casa" del cantautore genovese Federico Oliveri, in arte Olly, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista durante il concerto che si è tenuto ieri sera, all’Ippodromo di San Siro a Milano davanti a 34mila persone. Migliaia di biglietti esauriti in poche ore. Già sold out la mattina successiva all'annuncio, i posti migliori nel prato, nei distinti e nella gradinata dello stadio.

L'ultimo concerto al Ferraris risale al 2004

Un concerto che segna il ritorno dei grandi eventi a Genova: l’ultimo nell'impianto genovese risale infatti al 2004, quando si esibì Vasco Rossi. Ora, a 22 anni dall’ultimo concerto la città è pronta ad accogliere di nuovo migliaia di spettatori. Dopo il trionfo a Sanremo, Vasco Rossi in persona aveva fatto i suoi complimenti a Olly sui social. Il cantante, durante una conferenza stampa, aveva risposto con sincerità: "Quando ho visto le storie di Vasco con i suoi complimenti, sono saltato sulla sedia". Un evento 'Tutti a casa' che, già dal titolo, racconta del legame stretto di Federico con la sua città e le sue radici, della voglia di condividere con Genova l’energia, la potenza e il senso di condivisione che un suo live sprigionano.

Salis: "Riportare la grande musica al Ferraris è un sogno"

Dopo l'annuncio del cantante genovese, la sindaca di Genova Silvia Salis si è espressa a riguardo, ringraziando Olly e tutto il suo staff per aver fortemente voluto questo evento. "Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono al momento per allestire un grande spettacolo come questo nel nostro stadio ed è il motivo per cui il Comune si è detto subito disponibile ad aiutare la produzione per quanto di sua competenza e possibilità. Sappiamo – continua la sindaca - che il Ferraris deve essere riqualificato per poter vivere tutti i giorni e non solo di calcio, ma dare fin da subito la dimostrazione che, con qualche sforzo in più, anche ora è possibile organizzare un grande evento è un bellissimo segnale, che siamo certi possa trovare il sostegno di tanti genovesi, tanti giovani appassionati di musica, e possa essere il volano per altri appuntamenti futuri. Genova torna ancora una volta al centro della scena musicale con la consapevolezza che cultura e spettacolo non sono solo intrattenimento, ma parte viva dell'identità di una comunità che vuole sempre più essere a misura di giovani".

