Olly riempie lo stadio in meno di 12 ore e raddoppia la data: ecco quando

di An.De.
A meno di 12 ore dall’apertura delle prevendite, i biglietti per il concerto di Olly del 18 giugno 2026 al Ferraris di Genova sono andati esauriti. Un successo travolgente per il giovane cantante genovese, che ha spinto gli organizzatori ad aggiungere una seconda data per accontentare i fan (il 20 giugno).
 
L’evento segna non solo l’ascesa di Olly, ma anche il ritorno dei grandi concerti nello storico stadio genovese, che non ospitava un live di questa portata dall’indimenticabile show di Vasco Rossi.La nuova data si preannuncia come una grande festa per la città e per i supporter di Olly, pronti a celebrare il talento di casa in un’arena che torna a vibrare di musica ed emozioni.
 
