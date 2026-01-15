Cronaca

Incendio tetto ad Avegno, due abitanti passano la notte fuori casa

28 secondi di lettura
di a.p.

Un incendio è divampato nella notte ad Avegno. A prendere fuoco il tetto di un'abitazione. L'allarme è scattato intorno alle due di notte. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo.

Sul posto sono intervenute le squadre di Genova, Rapallo e Chiavari con diversi mezzi di appoggio tra i quali un'autoscala, un'autobotte e un carro aria. Due le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. 

Una volta terminate le operazioni di spegnimento e bonifica partirà l'indagine per stabilire le cause che hanno provocato il rogo. 

