Incendio tetto ad Avegno, due abitanti passano la notte fuori casa

Un incendio è divampato nella notte ad Avegno. A prendere fuoco il tetto di un'abitazione. L'allarme è scattato intorno alle due di notte. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo.
Sul posto sono intervenute le squadre di Genova, Rapallo e Chiavari con diversi mezzi di appoggio tra i quali un'autoscala, un'autobotte e un carro aria. Due le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.
Una volta terminate le operazioni di spegnimento e bonifica partirà l'indagine per stabilire le cause che hanno provocato il rogo.
