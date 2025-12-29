Incendio tetto in via Merano, fumo alto nel quartiere: in fiamme attività di vendita moto elettriche

Intervento dei vigili del fuoco in via Merano a Genova. Nel primo pomeriggio è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno interessato un'attività di vendita di bike e moto elettriche. Una colonna di fumo si è sollevata ed è rimasta ben visibile nella zona circostante.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, il carro per la riserva d'aria e l'autoscala. Sul posto anche le ambulanze del 118 con il personale sanitario. Nessuno ha comunque avuto necessità di soccorso.

La strada è rimasta al lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento. L'unica alternativa era l'autostrada. Poi intorno alle 17,30 la strada è stata riaperta e impostato un senso unico alternato per tutti i veicoli in direzione levante e per i bus e i mezzi pesanti in direzione Ponente.