Cronaca

Torna alla homepage

Incidente sul lavoro su una nave a Genova: operaio ferito

33 secondi di lettura
di a.p.
Un giovane operaio è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a bordo di una nave da carico situata al Gmt. 
 
Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco oltre alla security in servizio all'interno del bacino portuale di Genova. L'incidente è avvenuto intorno alle 20. Il giovane operaio ha riportato un trauma toracico. Le sue condizioni non sono gravi.
 
Il personale del 118 ha prima stabilizzato il ferito su una barella mentre i vigili del fuoco hanno provveduto, grazie all'uso dell'autoscala, a riportarlo sulla banchina portuale, poi il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto.
 
 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 19 Dicembre 2025

Incidente sul lavoro in A10, operaio cade in una scarpata per otto metri

Presente anche la polizia stradale che sta lavorando per ricostruire l'accaduto
Giovedì 27 Novembre 2025

Incidente sul lavoro a Cairo Montenotte, muore operaio di 39 anni

Tragedia questa mattina a Cairo Montenotte, dove un operaio di 39 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un edificio dove stava lavorando. E' accaduto nella frazione di Rocchetta: l'uomo, di origine albanese, sarebbe caduto da circa 6 metri d'altezza.  Sul posto sono intervenuti tempest
Mercoledì 15 Ottobre 2025

Incidente sul lavoro fa scoprire sistema di caporalato: perquisizioni anche in Liguria

https://www.youtube.com/embed/Cw4Ktnhu82A?si=PeMfeLwTTWKNt9K6 Una maxi operazione contro il presunto caporalato negli appalti pubblici è stata portata avanti dalla guardia di Finanza di Biella. Una sessantina di militari hanno eseguito diciannove perquisizioni in case, imprese e cantieri edili cerc

TAGS