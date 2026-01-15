Incidente sul lavoro su una nave a Genova: operaio ferito

Un giovane operaio è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a bordo di una nave da carico situata al Gmt.
Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco oltre alla security in servizio all'interno del bacino portuale di Genova. L'incidente è avvenuto intorno alle 20. Il giovane operaio ha riportato un trauma toracico. Le sue condizioni non sono gravi.
Il personale del 118 ha prima stabilizzato il ferito su una barella mentre i vigili del fuoco hanno provveduto, grazie all'uso dell'autoscala, a riportarlo sulla banchina portuale, poi il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto.
IL COMMENTO
Nada Cella e quelle domande senza risposte al Pm Gebbia
Quando la protesta è scomoda: sull’Iran la sinistra resta in silenzio