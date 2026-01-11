Incendio bosco nel Levante ligure: fiamme lungo l'Altavia

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio lungo l'Altavia nell'estremo levante della Liguria tra la Val di Vara e la Lunigiana. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con le squadre di Brugnato e Aulla. Non risultano abitazioni vicino al rogo. Già a Capodanno un incendio aveva interessato la stessa zona.