Incendio a Ferrada di Moconesi, distrutta una cucina

Coinvolto dalle fiamme anche appartamento al piano superiore

Un incendio ha coinvolto un palazzo a Ferrada di Moconesi in via Alcide de Gasperi nella serata del 3 gennaio 2026. Le fiamme sono partite dalla cucina di un appartamento e hanno completamente distrutto il vano andando anche a lambire il piano superiore.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce rossa di Gattorna. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati e l'edificio non è stato dichiarato inagibile.