Cronaca

Torna alla homepage

Incendio a Ferrada di Moconesi, distrutta una cucina

Non si registrano feriti
21 secondi di lettura
di a.d.
incendio appartamento Coinvolto dalle fiamme anche appartamento al piano superiore

Un incendio ha coinvolto un palazzo a Ferrada di Moconesi in via Alcide de Gasperi nella serata del 3 gennaio 2026. Le fiamme sono partite dalla cucina di un appartamento e hanno completamente distrutto il vano andando anche a lambire il piano superiore.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce rossa di Gattorna. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati e l'edificio non è stato dichiarato inagibile. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS