Incendio a Ferrada di Moconesi, distrutta una cucina

Un incendio ha coinvolto un palazzo a Ferrada di Moconesi in via Alcide de Gasperi nella serata del 3 gennaio 2026. Le fiamme sono partite dalla cucina di un appartamento e hanno completamente distrutto il vano andando anche a lambire il piano superiore.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce rossa di Gattorna. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati e l'edificio non è stato dichiarato inagibile.
IL COMMENTO
La vera sorpresa del 2025, l'idillio Bucci-Salis
Al 2026 chiediamo: poter comprare casa (anche su 4 ruote), più coraggio e la macchinetta del caffè