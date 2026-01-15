Troppi investimenti a Genova: gli incroci e le vie più a rischio alla Foce e Albaro

× Il tuo browser è obsoleto.

Un anziano di 78 anni investito mentre attraversava sulle strisce e travolto subito dopo, due sorelle ferite dopo uno scontro tra un'auto e uno scooter, una macchina che si capotta mentre percorre un rettilineo. Sono solo alcuni esempi del numero impressionante di incidenti stradali avvenuti a Genova, soltanto nei quartieri di Albaro e Foce, tra dicembre 2025 e i primi giorni del 2026.

Anche il Municipio Medio Levante VIII prende in mano l'evidenziatore e sottolinea attraversamenti pedonali, incroci e strade potenzialmente pericolosi nei tre quartieri di Albaro, Foce e Borgoratti. L'elenco di strade cerchiate di rosso è stato presentato all'assessore comunale alla Mobilità Emilio Robotti e all'assessore alla Sicurezza Arianna Viscogliosi

Gli incroci sotto osservazione tra Albaro, Foce e Borgoratti

Nel dossier la segnalazione principale riguarda le intersezioni della cosiddetta strada 'a nastro' che collega Boccadasse al quartiere della Foce: la sequenza, da ponente a levante, è quella che comprende via Oreste de Gaspari, via Renzo Righetti, via Gobetti e via Carlo e Nello Rosselli. Nella mappa c'è poi piazza Leonardo da Vinci, dove sono presentidue attraversamenti pedonali con un solo impianto semaforico ma "caratterizzati da scarsa illuminazione".

Sempre in Albaro, sotto la lente ci sono l'attraversamento di via Montevideo all'altezza del civico 10, quello di via De Gaspari nei pressi del supermercato Carrefour, quello tra via Albaro e via Ricci e quello di via Trento vicino alla fermata dell'autobus Cadore.

A Borgoratti particolarmente attenzionati gli attraversamenti di via Lagustena "specie il primo e quello dopo la Chiesa di San Martino". Alla Foce, lente di ingrandimento sulle strisce pedonali (due nello spazio di 30 metri).

Cinque incidenti in meno di un mese

A far scattare l'allerta è anche il bilancio critico degli incidenti accaduti nelle ultime settimane del 2025: soltanto nel mese di dicembre sulle strade 'albarine' di Genova si sono verificati ben cinque sinistri stradali gravi: nella serata del 9 dicembre piazza Leonardo da Vinci si è trasformata in un teatro dell'orrore, quando un uomo di 78 anni era stato investito da un suv mentre attraversava sulle strisce pedonali, per poi essere travolto da un altro veicolo.

Il 5 dicembre un uomo di 69 anni era rimasto gravemente ferito a causa di uno scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto all'incrocio tra via De Gaspari e via Giordano Bruno. Sempre in via de Gaspari, il 29 dicembre un altro scontro aveva portato ad un ferito grave.

E poi ancora il 19 dicembre, tra via Rosselli e via Zara, dove due sorelle di 19 e 16 anni erano state investite da una macchina, mentre procedevano a bordo di uno scooter. L'infelice resoconto si chiude con l'automobile ribaltata in via Gobetti, fatto risalente al 23 dicembre

L'azione del Municipio

E sono proprio le strade citate quelle che compaiono nel report del Municipio Medio Levante: "Abbiamo consegnato una lista di punti che abbiamo raccolto in questi ultimi anni. Al Comune di Genova abbiamo chiesto di investire e intervenire: in alcuni casi mettendo un semaforo, come è accaduto recentemente in via Barabino, in altri potenziando gli attraversamenti ad esempio con i pali a sbraccio o con un'illuminazione più intensa. In altri casi si potrebbero adottare soluzioni commisurate allo stato dei luoghi, ad esempio arretrare o cancellare alcuni attraversamenti pedonali" - dice a Primocanale Luca Rinaldi, vicepresidente e assessore alla Mobilità del Municipio Medio Levante

Aggiunge la presidente di Municipio, Anna Palmieri: "Ultimamente abbiamo avuto moltissimi incidenti stradali nel Medio Elevante, soprattutto in Albaro. Si sono evidenziati pericoli, incroci pericolosi, come avevamo evidenziato, tra cui via Rosselli, via Zara, via Giordano Bruno e via De Gaspari. Abbiamo sempre gli occhi puntati su via Lagustena e via Sturla, in quanto gli incidenti sono sempre molto gravi e purtroppo anche presenti. Per questi motivi, abbiamo portato all'assessore Robotti le nostre preoccupazioni per certi tipi di strade."