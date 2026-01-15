Sport

Aperte le iscrizioni al concorso scolastico "Il Bello dello Sport" 2026

di Redazione sportiva

il numero di moduli desiderati. Gli elaborati dovranno essere restituiti entro il 13 aprile. Tutti i dettagli sul sito di Stelle nello Sport all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola/bello-dello-sport
Nel 2025 il concorso ha raggiunto la cifra record di 10.425 studenti coinvolti con oltre 110 scuole raggiunte. L’obiettivo di Stelle nello Sport è di crescere ancora coinvolgendo nuovi docenti e nuovi istituti, da Ventimiglia a Sarzana, abbracciando tutta la Liguria sportiva.

