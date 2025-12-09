Terrore sulle strisce ad Albaro: prima investito da auto pirata, poi un'altra macchina lo travolge

Erano quasi le 18 quando piazza Leonardo da Vinci, nel cuore del quartiere Albaro, si è trasformata in pochi secondi in uno scenario da incubo. Un uomo di 78 anni stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali nei pressi di via Boselli quando è stato centrato in pieno da un suv di grossa cilindrata. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto diversi metri più avanti ed è rimasto immobile al centro della carreggiata a faccia in giù, gravemente ferito.

La dinamica dell'incidente

Incredibilmente, il conducente del suv non ha accennato a fermarsi: è fuggito via o non si è accorto di ciò che era successo, abbandonando la vittima agonizzante e senza prestare soccorso. Pochi istanti dopo, mentre alcuni passanti urlavano terrorizzati nel tentativo di bloccare il traffico, una seconda automobile in transito non è riuscita a evitare il corpo disteso a terra e lo ha travolto per la seconda volta. L’uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo, in una scena che ha lasciato i testimoni sotto shock. L’arrivo dell’automedica del 118 è stato immediato, ma i sanitari si sono trovati davanti una situazione drammatica: per liberare l'uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto per sollevare l’auto e permettere le manovre di soccorso.

L'uomo ha riportato politraumi incluso quello facciale, pneumotorace e sospetta frattura al bacino. È stato ospedalizzato in codice rosso dopo circa un'ora di operazioni sul posto. La conducente 76enne della seconda auto, inizialmente sotto shock, non ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale e le pattuglie territoriali.