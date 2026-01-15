Cultura e spettacolo

Al teatro Modena di Genova “L'Analfabeta” di Agota Kristof

di E.P.

E' Federica Fracassi l'interprete della scrittrice di origine ungherese Agota Kristof in "L'analfabeta", spettacolo che va in scena giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 gennaio al teatro Gustavo Modena di Genova.

In una fabbrica di orologi in Svizzera, tra il farneticare cadenzato delle macchine e il silenzio di una lingua che non le appartiene, Agota Kristof annota i suoi versi a matita su un foglio. Esule, operaia, poetessa: non conosce le parole usate nel Paese in cui vive, ma le scrive, le addomestica, le trasforma nel simulacro lacerante della sua condizione. 

L’analfabeta è il ritratto teatrale di una donna che ha fatto della scrittura un atto di resistenza. Federica Fracassi, interprete visionaria della scena contemporanea, dona corpo e voce ad Agota Kristof in una prova d’attrice straordinaria: indossa i suoi abiti, ne replica i gesti, ne abita lo sguardo. La regia di Luigi Noah De Angelis, sulla drammaturgia originale di Chiara Lagani (insieme sono i Fanny & Alexander), fa dello spettacolo un viaggio vertiginoso e suggestivo nella mente di una scrittrice che ha attraversato la storia, raccontandola nei suoi romanzi, celando i ricordi brucianti d’infanzia dietro maschere e pseudonimi.

Federica Fracassi nei panni della Kristof

