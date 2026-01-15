Al teatro Modena di Genova “L'Analfabeta” di Agota Kristof

E' Federica Fracassi l'interprete della scrittrice di origine ungherese Agota Kristof in "L'analfabeta", spettacolo che va in scena giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 gennaio al teatro Gustavo Modena di Genova.



In una fabbrica di orologi in Svizzera, tra il farneticare cadenzato delle macchine e il silenzio di una lingua che non le appartiene, Agota Kristof annota i suoi versi a matita su un foglio. Esule, operaia, poetessa: non conosce le parole usate nel Paese in cui vive, ma le scrive, le addomestica, le trasforma nel simulacro lacerante della sua condizione.

L’analfabeta è il ritratto teatrale di una donna che ha fatto della scrittura un atto di resistenza. Federica Fracassi, interprete visionaria della scena contemporanea, dona corpo e voce ad Agota Kristof in una prova d’attrice straordinaria: indossa i suoi abiti, ne replica i gesti, ne abita lo sguardo. La regia di Luigi Noah De Angelis, sulla drammaturgia originale di Chiara Lagani (insieme sono i Fanny & Alexander), fa dello spettacolo un viaggio vertiginoso e suggestivo nella mente di una scrittrice che ha attraversato la storia, raccontandola nei suoi romanzi, celando i ricordi brucianti d’infanzia dietro maschere e pseudonimi.





Federica Fracassi nei panni della Kristof