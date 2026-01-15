Processo Nada Cella, l'attesa a Boves dove vive l'imputata Anna Lucia Cecere

Mentre in tribunale a Genova si aspetta la sentenza sull'omicidio Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996, l'imputata Anna Lucia Cecere attende la nella sua casa di Boves, in provincia di Cuneo, dove si è trasferita poco dopo l’omicidio di Nada. Con lei abitano il marito e il figlio, anche loro in attesa di capire cosa ne farà del futuro di Anna Lucia. Intanto, in paese, sono tanti a non sapere quello che accade in tribunale a Genova: persino il vicino di casa, che si è trasferito un anno fa nel Comune di 9mila abitanti, non sapeva che Anna Lucia Cecere, che ogni giorno vede andare a lavorare, fosse a processo per omicidio.